Vôlei masculino de Votuporanga conquista o bronze na Premier League 

Competição é composta por oito equipes da região e do Estado do Mato Grosso do Sul; levantador Hugo foi escolhido para integrar a seleção do torneio.

De volta as grandes competições regionais, o vôlei masculino de Votuporanga conquistou o bronze na Premier League – liga regional, composta por oito equipes da região e do Estado do Mato Grosso do Sul – no último domingo (27.ago), Ginásio Municipal Beira Rio, em Fernandópolis/SP.

O técnico Marcinho Fukuiama trabalhou a equipe mais jovem da competição, já que atuou com a base campeã dos Jogos Regionais, categoria sub-21, que foi a grande sensação do torneio; prova disso é que, além do 3º lugar da Premier League, Votuporanga teve Hugo, de apenas 18 anos, eleito como o melhor levantador, escalado honrosamente na seleção do torneio, ao lado de atletas mais experientes.

O esquadrão votuporanguense foi composto por: Washington (capitão), Gustavo, Lucas, Filipe, Hugo, João, Cleyton, Kauan, Matheus, Tayrone, Pedro, Igor e Jeferson.

Ao Diário, Marcinho Fukuiama explicou que “a volta das equipes de vôlei na nossa cidade só foram possíveis graças ao empenho do secretário municipal de esportes, Marcello Stringari, e também graças ao apoio das empresas Di Calçados (Cosmorama/SP), Polizeli Parafusos e a Padoca do Libanês.”