Vôlei masculino da Medicina/Unifev é campeão do Pré-JUMED 

Equipe fez uma campanha irrepreensível no torneio disputado em Taquaritinga/SP.

Após mais de cinco anos a equipe de vôlei masculino da Medicina/Unifev voltou ao lugar mais alto do pódio, neste que é um dos maiores eventos esportivos para atletas da medicina de oito das melhores faculdades do Estado de São Paulo com faculdades da capital e interior.

O título veio após vitórias sobre as fortes equipes da Medicina/Franca nas quartas de final, por 2 sets a 0, uma difícil vitória sobre a Medicina/Presidente Prudente por 2 sets à 1, e por fim para coroar a campanha, uma belíssima vitória por 3 sets à 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/22 sobre a poderosa Mandic/Campinas (faculdade campeã geral da competição).

O técnico Marcinho Fukuiama, estreante nas competições universitárias, enalteceu a força e união do grupo, que com apenas 90 dias de treinamento, deram um grande salto de qualidade técnico e tático, para alcançarem um resultado bastante difícil.

Ainda segundo Marcinho, que na competição dirigiu a equipe feminina de Votuporanga, que fez uma boa participação, porém foi eliminada nas quartas de final pela forte equipe de Campinas.

Na bagagem, o vôlei masculino trouxe também o prêmio de M.V.P. para o ponteiro Leonardo, que além de melhor jogador da competição, ainda levou os prêmios de melhor sacador e maior pontuador.

“Muito emocionado, o atleta Leonardo que se forma neste semestre fez sua despedida das competições universitárias com chave de ouro e com o desejo de que a equipe continue a brilhar e representar a nossa cidade com muita luta e garra para conquistar o próximo grande evento TORMED, que acontecerá em outubro, em uma cidade-sede ainda a ser definida”, detalhou Marcinho.

O esquadrão votuporanguense foi formado por: Vítor Trovó (capitão), Leonardo, João Pedro, Gustavo Sevestrin, Gu Dan, Vitor Pansani, Cadu, Donati, Pressuto, Henry e João Neto.

O torneio reuniu diversas modalidades entre elas, basquete, futsal, futebol de campo, handebol, natação, judô, atletismo, tênis de mesa, entre outros; e foi realizado em Taquaritinga/SP, de 1º a 5 de maio, reunindo mais de 1 mil atletas.