Vôlei de Votuporanga é bicampeão dos Jogos Regionais 

Título no masculino, sub-21, veio após uma vitória sobre Fernandópolis por 3 sets à 1. Competição foi disputada em Araçatuba/SP.

Eles fizeram de novo! A equipe de Votuporanga/SP de Vôlei masculino, sub-21, fez uma campanha perfeita nos Jogos Regionais, com seis vitórias em seis partidas, e conquistou o bicampeonato da competição, este ano disputada em Araçatuba/SP, com uma belíssima vitória sobre Fernandópolis, por 3 sets à 1, com parciais de 25/18, 25/23, 25/18 e 25/23, em um duelo que durou 1h50min.

O voleibol de Votuporanga tornou-se a única modalidade coletiva, de quadra e campo, na qual a cidade obteve medalha e se tornou uma conquista importante que levou o município para a quarta colocação geral da competição.

Ainda celebrando a conquista em Araçatuba, o técnico Marcinho Fukuiama, planeja o próximo desafio, brilhar nos Jogos Abertos do Interior, em novembro. Isso porque, apenas os dois primeiros colocados dos Jogos Regionais, conquistam a vaga para os Jogos Abertos do Interior – que é considerado o maior evento esportivo da América Latina, e neste ano será realizado, novamente, em São José do Rio Preto/SP.

Na campanha do bicampeonato em Araçatuba, Marcinho contou com um esquadrão de respeito: Hugo (capitão), Lennon, Matheus, Wesley, Igor, Wellirran, Lucas Amaral, João, Diego, Lucas Silva, Eleandro e Davi.

Marcinho classificou como “fundamental para esta conquista”, todo o apoio dados pelo secretário municipal de esportes e lazer, Marcello Stringari e sua equipe.