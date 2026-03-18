Vôlei adaptado de Votuporanga estreia na Liga da CBVA 

Na primeira etapa disputada em Mirassol/SP, o esquadrão votuporanguense entrou em quadra nas categorias 58+ e 68+ feminina e masculina.
Pela primeira vez na história, as equipes de vôlei adaptado de Votuporanga/SP participam da Liga da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA), cuja etapa regional do Polo 1, da região de São José Rio Preto/SP, conhecerá ao longo de nove etapas na temporada, os classificados para a final estadual da competição.
Já na primeira etapa, realizada na cidade polo de Mirassol/SP, no último final de semana, uma vitória sensacional de virada, na categoria 58+ sobre a forte e tradicional equipe de Fernandópolis/SP, por 2 sets à 1, somando três pontos na classificação geral. A atleta Mary foi escolhida a melhor jogadora da equipe votuporanguense e ganhou um brinde oferecido pela Sorveteria Madalê.
Já nas categorias 68+ feminina e masculina, as equipes de Votuporanga somaram apenas um ponto na classificação geral com derrotas em sets diretos sobre as também fortes e tradicionais equipes de Tanabi/SP e São José do Rio Preto, respectivamente. Nessas categorias também foram premiados os atletas: Neuza e Luís como os melhores do esquadrão votuporanguense nas partidas.
As equipes de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e dirigidas pelo técnico Márcio Fukuiama, contam com o apoio das empresas Madalê, New Solar e Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo.