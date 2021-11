Volante do Tanabi comemora alta da UTI após choque de cabeça com rivais: “Foi como ganhar um título” 

Ryan Henrique precisou ficar três dias intubado após sofrer edema cerebral ao trombar com dois jogadores rivais em partida do Campeonato Paulista Sub-20.

Ryan Henrique Antônio Macedo viveu o céu e o inferno em uma fração de segundos. Enquanto trilhava mais um capítulo do sonho de ser jogador profissional, o volante do Tanabi acabou saindo de um campo de futebol direto para um hospital.

Durante jogo do Campeonato Paulista Sub-20 entre Tanabi e Penapolense, Ryan acabou dividindo a bola com dois adversários e levando a pior. Foram três dias intubado dentro de uma UTI.

Ryan apresentou piora no quadro clínico de edema cerebral após seguidas convulsões e precisou ser transferido para o hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde ficou intubado entre sexta e domingo. Na última quarta-feira, o jogador recebeu alta.

Sem lembrar exatamente do que aconteceu, Ryan só sabe comemorar por estar novamente ao lado da família após chegar a pensar que o pior poderia acontecer.

– Não me lembro de nada, perdi a memória e só me recordo de quando acordei no hospital. Foi um período muito ruim, pensei o pior, mas ainda bem que consegui sair dessa. Considero que nasci de novo. Sair do hospital foi um alívio, foi como ganhar um título. Só quem passou por isso sabe – disse Ryan.

Segundo o Tanabi, Ryan passará por uma bateria de exames antes de retornar às atividades. O jogador segue no alojamento do clube ao lado da mãe até que receba autorização para ir para a casa, em Andradina, cidade vizinha a Tanabi.

Apesar do susto, o volante segue alimentando o sonho de um dia seguir carreira no futebol profissional. Aos 20 anos, ele vinha tendo boas atuações pelo Tanabi, que busca vaga na fase final do Campeonato Paulista sub-20. O volante pertence ao Rio Preto e está emprestado.

– Claro (que espera voltar ao futebol), foi a profissão que escolhi para a vida. Minha inspiração sou eu mesmo a cada dia. Me motivo ainda mais quando lembro dos meus pais.

Em caso de eliminação do Tanabi na segunda fase do estadual Sub-20, Ryan deve entrar em campo novamente apenas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, que marca a retomada do maior campeonato de base do mundo após um ano de ausência em virtude da pandemia.

Com três pontos em três jogos, o Tanabi ocupa a terceira colocação do Grupo 12 do Paulista Sub-20. O time entra em campo novamente nesta quinta-feira, às 15h, contra o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis/SP.

*Informações/ge