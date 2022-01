Vocalista do Jota Quest passa Ano Novo em fazenda de empresária de Rio Preto

Rogério Flausino almoçou, com a mulher e os filhos, na propriedade de Ana Cristina Jalles; convite foi feito pela arquiteta Bárbara Jalles Guimarães, filha da empresária

O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, foi o convidado da empresária de Rio Preto, diretora comercial do Riopreto Shopping, Ana Cristina Jalles, e sua filha, a arquiteta Bárbara Jalles Guimarães, para o almoço de Ano Novo que elas promoveram na propriedade que Ana Cristina e Heitor Guimarães possuem na Fazenda Boa Vista, complexo residencial localizado a 1 hora da capital paulista.

O grupo de pop rock nacional comandou o show da virada na tradicional e requintada fazenda, onde Ana Cristina possui uma propriedade. Em seu Instagram, a banda publicou um trecho do show, que reuniu entre o público famosos, como o apresentador global Marcos Mion.

No dia seguinte, Flausino, foi convidado por Bárbara Jalles Guimarães, amiga do cantor, para almoçar com elas e os familiares, junto da mulher, Ludmila, e dos filhos.O almoço teve como menu pratos do chef paulistano Roberio Britto, que preparou de perto as delícias servidas pela família.

A noticia foi veiculada na Coluna de Arthur Pazin do Diário da Região. Ao Jornal, Ana Cristina afirmou ter ficado “encantada” com os convidados, que curtiram o almoço ao som do saxofonista Thiago Alcântara, também da capital.