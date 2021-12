Vizinhos organizam café da manhã surpresa para coletores de lixo em Votuporanga 

Ação envolveu vizinhos no bairro Vila Marin, na manhã deste sábado (11). Ação ocorre pelo segundo ano seguido.

A equipe de coletores de lixo que passaram pela Rua Almirante Barroso, no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP, na manhã deste sábado (11), foram surpreendidos e homenageados com um delicioso café da manhã servido pela vizinhança. Ação ocorre pelo segundo ano seguido.

A iniciativa surgiu da moradora Barbara e de sua mãe Bigue Liebana, que plantaram a sementinha do reconhecimento aos profissionais de limpeza urbana no coração dos vizinhos e até de empresários com estabelecimentos no bairro e, logo surtiu efeito e decidiram apoiá-las.

Ao Diário, Bigue contou que “pensamos em fazer algo diferente e gostoso para eles. Conseguimos tudo de doação, fruto da união entre os vizinhos”. Ela complementou explicando que a ação visa não só agradecer os profissionais que mesmo em tempos de pandemia continuam nas ruas da cidade trabalhando para manter tudo limpo, mas também como uma maneira de reconhecimento pela dedicação com que eles prestam esse serviço extremamente essencial. “São profissionais que se dedicam a melhorar nossa cidade e não podem ser tratados como invisíveis”, pontuou.

E a surpresa agradou, entre sorrisos e agradecimentos, uma oração, à equipe terminou a pausa do café e, seguiu na missão pelas ruas e bairros de Votuporanga.

Ainda ao Diário, Bigue comentou que “tudo foi simples, mas de coração. Vê-los felizes, também nos deixa feliz e com o coração leve”.

A votuporanguense confidenciou que planeja repetir a ação nos próximos anos e deu a deixa: “Quanto mais a história for pra frente melhor, quem sabe incentiva o pessoal a fazer cada vez mais. Com certeza, eles (coletores) merecem e todo mundo precisa do trabalho deles”, concluiu.