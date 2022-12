Vizinhos organizam café da manhã surpresa para coletores de lixo em Votuporanga 

Ação que já se tornou tradição entre vizinhos no bairro Vila Marin, ocorreu na manhã deste sábado (10).

Por Jorge Honorio

Um gesto de carinho que já se tornou tradição nos finais de ano da vizinhança do bairro Vila Marin se repetiu neste sábado (10.dez), em Votuporanga/SP. Resultado da união entre os moradores e voluntários, um delicioso café da manhã foi servido para coletores de lixo e equipe de varrição, reunindo aproximadamente 40 profissionais.

A iniciativa surgiu da moradora Barbara e de sua mãe Bigue Liebana, que plantaram a sementinha do reconhecimento aos profissionais de limpeza urbana no coração dos vizinhos e até de empresários com estabelecimentos no bairro e, logo surtiu efeito e decidiram apoiá-las.

Ao Diário, Bigue contou que para 2023 planejam voos maiores “pensamos em fazer algo diferente e gostoso para eles. Conseguimos tudo de doação, fruto da união entre os vizinhos e voluntários; mas para o próximo ano, já até contei para eles, queremos oferecer um almoço. Com cardápio simples, mas saboroso.”

Bigue explicou que a ação visa não somente agradecer aos profissionais que enfrentam desafios diários para manter tudo limpo, mas também como uma maneira de evidenciá-los pela dedicação com que eles prestam esse serviço extremamente essencial. “São profissionais que se dedicam a melhorar nossa cidade e não podem ser tratados como invisíveis”, disparou.

A surpresa agradou, entre sorrisos e agradecimentos, à equipe terminou a pausa do café e, seguiu na missão pelas ruas e bairros de Votuporanga.

Ainda ao Diário, Bigue comentou que “tudo foi simples, mas de coração. Vê-los felizes, também nos deixa feliz e com o coração leve”.

A votuporanguense encerrou encorajando outras pessoas a repetirem a ação: “Quanto mais a história for pra frente melhor, quem sabe incentiva o pessoal a fazer cada vez mais. Com certeza, esses profissionais merecem e todo mundo precisa do trabalho deles”, concluiu.