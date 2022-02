Vizinho encontra idoso morto dentro de casa em Rio Preto

De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz Claudio Siqueira foi visto pela última vez por um vizinho, na sexta-feira (11), ao pedir dinheiro para comprar bebidas.

Três dias depois, o vizinho encontrou a chave da casa do idoso do lado de fora da residência. Quando entrou no imóvel, ele encontrou Luiz Claudio morto em um dos quartos.