Vizinho encontra idoso morto dentro de casa em Rio Preto 

Um homem de 68 anos foi encontrado morto pelo vizinho, na noite de quarta-feira (2.nov), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o vizinho percebeu um cheiro forte da residência do idoso e, depois de subir no telhado, viu o corpo de Oswaldo Ribeiro de Aguiar no corredor.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar foram acionados e constataram a morte do idoso. Em seguida, o sobrinho de Oswaldo foi informado sobre o óbito e relatou que o tio era hipertenso e diabético.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

*Com informações do g1