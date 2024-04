Vitória sobre o Palmeiras faz Santos quebrar jejum de quase 50 anos no Paulistão 

Peixe não vencia os três rivais numa mesma edição de estadual desde 1975.

O Santos bateu um recorde próprio de 1975 nesta edição de Paulistão. O Peixe não vencia seus três principais rivais numa mesma edição de estadual havia 49 anos. Agora, o Alvinegro tem chance de conquistar o título, depois de vencer o jogo de ida da final contra o Palmeiras por 1 a 0.

Neste Paulistão, o Peixe venceu Corinthians e São Paulo na fase de grupos e perdeu para o Alviverde. A reabilitação veio justamente no primeiro jogo da decisão. A volta será no próximo domingo, no Allianz Parque, e o time de Fábio Carille joga pelo empate.

A última vez em que havia vencido todos os rivais numa mesma edição foi em uma disputa que contou com oito clássicos, alguns deles disputados em campo neutro. Na ocasião, o Peixe acabou em quinto lugar.

Em campo neutro, o Santos venceu Palmeiras e Corinthians e, fora de casa, venceu o São Paulo. O Peixe também empatou com o rival de Itaquera e foi derrotado em outra. Além disso, perdeu para os outros dois nas oito partidas disputadas. Para o Tricolor, foram duas derrotas. Para o Alviverde, uma.

As vitórias sobre os rivais pouco adiantaram, porém, para o resultado final. Em quinto, o Peixe acabou atrás de São Paulo, que foi campeão, Portuguesa, Palmeiras e Corinthians.

Em 2024, a situação é bem diferente. Corinthians e São Paulo já foram eliminados, e o Santos está a um empate de ser o primeiro colocado.

