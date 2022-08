Vitória de Guimarães faz proposta ao Corinthians por Mateus Vital 

Clube de Portugal tenta transferência sem custos, deixando percentual de direitos com o Timão.

O Vitória de Guimarães, clube da primeira divisão de Portugal, apresentou uma proposta ao Corinthians para contratar o meia Mateus Vital, de 24 anos.

A oferta, noticiada pelo site “Mais Futebol”, de Portugal, é por uma transferência sem custos, com o Corinthians mantendo parte dos direitos econômicos do atleta. Atualmente, o Timão tem 85% dele.

Embora Mateus Vital veja com bons olhos a oportunidade de atuar na Europa, o negócio é difícil de acontecer. O Vitória de Guimarães sinaliza com um salário mais baixo do que Vital ganha atualmente.

O Corinthians tem contrato com Mateus Vital até o fim do ano que vem e pensa em negociar o atleta para abrir espaço na folha salarial. Porém, nas últimas semanas, o atleta ganhou espaço no elenco alvinegro, passou a ser relacionado para os jogos e atuou contra Fortaleza e Fluminense.

No último ano, o meia esteve emprestado ao Panathinaikos, da Grécia. Recentemente, o Valladolid, da Espanha, demonstrou interesse no jogador, mas a negociação não evoluiu.

A janela de transferências em Portugal fica aberta até dia 22 de setembro, de acordo com a Fifa. Porém, as inscrições nas competições do país se encerram já na quinta-feira (1º).

Mateus Vital chegou ao Corinthians em 2018 e, desde então, disputou 189 jogos e fez 14 gols com a camisa alvinegra. Ele participou das campanhas dos títulos paulistas de 2018 e 2019.