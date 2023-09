Vitória dá moral para Marcelo Fernandes, mas Santos ainda busca novo técnico 

Nas redes sociais, torcida se empolga com virada por 2 a 1 sobre o Bahia, fora de casa.

A vitória de virada por 2 a 1 do Santos sobre o Bahia, na última segunda-feira, na Fonte Nova, elevou o moral do técnico interino Marcelo Fernandes, que ocupa o cargo depois da demissão de Diego Aguirre. O Peixe, porém, mantém a busca por um novo treinador definitivo.

Quando decidiu demitir Aguirre após só cinco jogos (quatro derrotas e uma vitória), o Santos já estava decidido que buscaria um novo técnico no mercado. Enquanto isso, Marcelo Fernandes seria só interino, independentemente do resultado contra o Bahia.

No jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém, o Peixe mostrou evolução em relação às partidas anteriores e deixou os torcedores empolgados nas redes sociais. Muitos pedindo, inclusive, a efetivação de Marcelo Fernandes no cargo.

Por enquanto, os planos da diretoria do Santos estão mantidos: o técnico interino continuará na função até que um novo treinador seja contratado. Isso só pode mudar, acreditam pessoas próximas a dirigentes do clube, se as negociações pelo substituto de Aguirre não avançarem nos próximos dias.

A manutenção de Marcelo Fernandes no cargo enquanto continua a busca por um novo treinador deixa a diretoria do Santos tranquila, também. O interino, auxiliar fixo do clube, tem a aprovação do elenco e costuma mostrar resultado quando é exigido.

A diretoria entende, porém, que Marcelo Fernandes é apenas auxiliar técnico, função para a qual foi contratado. Por isso, procura um treinador definitivo para substituir Diego Aguirre. O Santos já negocia com nomes brasileiros, mas ainda não viu nenhuma conversa avançar e ficar perto de ser concretizada.

“O que foi tratado comigo pela diretoria e com nosso executivo de futebol é que eu viria aqui como interino. Isso é absolutamente normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas. Nós estamos aqui para ajudar o Santos. Eu falo sempre isso. Para mim, é indiferente a posição que eu estiver. Onde estiver, eu vou dar tudo que tenho para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. A conversa foi bem clara, bem justa e bem objetiva. É isso que está acontecendo”, disse Marcelo Fernandes.

Enquanto isso, Marcelo Fernandes ganha moral com a torcida e com o elenco do Peixe, se mostrando à disposição para tentar livrar o Santos de seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 24 pontos e está em 17º lugar na tabela de classificação, só um ponto atrás do Bahia.

*Com informações do ge