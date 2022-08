Vítor Pereira inicia preparação do Corinthians para semi da Copa do Brasil 

Titulares poupados contra o Fortaleza participam das atividades com o técnico.

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22.ago), um dia após a derrota para o Fortaleza, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão.

De olho na primeira semifinal da Copa do Brasil, às 19h30 desta quarta-feira, no Maracanã, Vítor Pereira e comissão técnica comandaram as atividades com os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos e os reservas do fim de semana.

Na ocasião, o técnico poupou jogadores considerados titulares, justamente para que esses possam ter um dia de treino a mais, como é o caso de Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Gil e Renato Augusto.

Não houve atualização sobre o departamento médico corintiano.

Antes do jogo contra o Fortaleza, o Corinthians informou os seguintes desfalques: Rafael Ramos (início de transição), Raul Gustavo (dores no adutor da coxa direita), Maycon (treino de força e academia) e Júnior Moraes e Roni (dores no joelho direito).

Apesar de não ter aparecido na lista de desfalques, Cantillo também não foi para o último jogo por conta de dores musculares. O colombiano treinou nesta segunda-feira.

Levando em conta as ausências, e como Vítor Pereira geriu a equipe, uma provável escalação para o jogo contra o Fluminense tem: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians treina na manhã desta terça-feira antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde passará a noite até o jogo contra o Fluminense, às 19h30 de quarta-feira, no Maracanã.