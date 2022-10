Vítor Pereira encerra preparação do Corinthians para final da Copa do Brasil 

Elenco do Timão treinou bola parada e pênaltis no CT Joaquim Grava; decisão contra o Flamengo será nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Flamengo, no Maracanã.

O Corinthians realizou na manhã desta terça-feira (18.out), no CT Joaquim Grava, o último treino antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.

Vítor Pereira e sua comissão técnica promoveram uma atividade em campo reduzido, movimentações táticas, bolas paradas e pênaltis. Com o placar em 0 a 0 na ida, novo empate no Rio de Janeiro leva a decisão vai para as penalidades máximas. Quem vencer no tempo normal, obviamente, é campeão.

Após o treino, a delegação corintiana seguiu para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada até a saída para o estádio na quarta-feira.

Na última segunda-feira, no treino aberto realizado na Neo Química Arena, apenas o volante Xavier foi desfalque com dores no tendão. Também sem suspensos, o treinador corintiano vai com o elenco praticamente completo para a decisão.

No jogo de ida, a única dúvida estava em uma das pontas, e Adson foi escolhido no lugar de Gustavo Mosquito. Os 11 titulares do jogo na arena ficaram em São Paulo, enquanto o restante viajou para Goiás para a disputa do jogo que foi adiado.

Com isso, a provável escalação para a final de quarta-feira tem: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.