Vítimas que morreram após queda de árvore sobre carro são da mesma família, diz polícia

As vítimas do acidente que deixou três mortos na Rodovia Mário Roberto Perosa, entre Uchoa/SP e Ibirá/SP, são da mesma família, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Elas morreram depois que uma árvore caiu sobre o carro onde estavam, na quinta-feira (3).

Danilo Chaves de Souza, de 26 anos, Bruna Silva Campos, de 27, e Elysa Campos de Souza, de 5 anos, não resistiram aos ferimentos. Uma outra criança de 9 anos foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Ibirá.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para cortar a árvore e retirar os corpos do carro. Eles foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).