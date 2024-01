Vítima de acidente na Euclides da Cunha morre no Hospital de Base 

Antonio Honorato da Silva, de 46 anos, estava internado desde o dia 7 de janeiro no hospital riopretense; acidente ocorreu nas proximidades do trevo que leva a Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Um votuporanguense, de 46 anos, vítima de acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no dia 6 de janeiro, morreu depois de sete dias hospitalizado no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, Antonio Honorato da Silva estava internado desde o dia do acidente, inicialmente na Santa Casa de Votuporanga, e depois transferido para o HB devido a constatação de trauma na coluna; contudo, veio a óbito neste domingo (14), após complicações de uma cirurgia.

Antonio Honorato deixou familiares e vasto círculo de amizade. Seu corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira (15), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.