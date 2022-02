Vítima de acidente entre carreta e caminhão na Euclides da Cunha morre em hospital de Rio Preto 

Acidente foi registrado em Estrela D’Oeste/SP, na segunda (7). Três pessoas foram socorridas, mas Luciano Aparecido Martins, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos.

Morreu na quarta-feira (9) um homem de 35 anos que ficou ferido em um acidente entre uma carreta e um caminhão registrado na última segunda-feira (7.fev) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Estrela D’Oeste/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu depois que a carreta bateu na traseira do caminhão onde havia três pessoas. O veículo atingido perdeu o controle e capotou com o impacto da batida.

As vítimas foram socorridas, mas Luciano Aparecido Martins, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, de acordo com a assessoria de imprensa.

Os outros dois feridos foram encaminhados à Santa Casa de Fernandópolis/SP.

*Informações/g1