Vítima de acidente em Fernandópolis será sepultado neste domingo

O corpo do rapaz de 21 anos, vítima de um acidente com uma motocicleta, registrado no final da tarde de ontem (sábado, 25) em uma avenida de Fernandópolis, será sepultado na tarde deste domingo.

O velório teve início às 8h e será finalizado às 13h, quando o corpo segue para o sepultamento. Vinicius Lopes de Oliveira Pagotto era filho do advogado Toninho Pagotto, que atua em Fernandópolis.

O acidente

Vinicius pilotava uma moto BMW e sofreu o acidente após desviar de um carro na Avenida dos Arnaldos, no sentido bairro/centro. O jovem perdeu o controle da moto após bater no retrovisor do veículo, o que o fez colidir violentamente contra um poste. No impacto, o capacete do motociclista saiu deixando-o desprotegido o que resultou em uma grave pancada na cabeça. A vítima perdeu uma grande quantidade de sangue no local.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros ao jovem, que apresentava um quadro gravíssimo com trauma na face, traumatismo craniano grave, fratura na tíbia e fíbula da perna direita, além de trauma na mão direita. Ele foi encaminhado ao pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, mas acabou não resistindo aos ferimentos. (Região Noroeste)