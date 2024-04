Vítima de acidente com ônibus de Fernandópolis é identificada 

Lúcia Vieira Serrano, de 72 anos, morreu no local. Ônibus voltava com pacientes de atendimento médico em São José do Rio Preto e Barretos, quando colidiu contra uma carreta na SP-320, em Votuporanga. Motorista da carreta foi multado por estar estacionado em local irregular.

Uma passageira morreu após o ônibus da Secretaria Municipal da Saúde de Fernandópolis/SP que transportava pacientes bater na traseira de uma carreta ao tentar desviar de uma outra que estava parada, próximo do km 512 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (11.abr).

De acordo com a Prefeitura de Fernandópolis, o ônibus retornava para a cidade após levar 20 pacientes para consultas médicas em São José do Rio Preto/SP e Barretos/SP, quando ocorreu o acidente. Lúcia Vieira Serrano, de 72 anos, não resistiu e morreu no local.

Outras 13 vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Votuporanga para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A frente e uma das laterais do ônibus ficaram destruídas. O prefeito de Fernandópolis, Ezequias Luís, esteve no local do acidente, e disse que, o ônibus estava com a documentação e manutenção em dia.

A Polícia Científica foi acionada para realização de perícia. O motorista da carreta foi multado pela polícia por estar estacionado em local irregular. A via não precisou ser interditada.

Em nota, a Prefeitura de Fernandópolis agradeceu o apoio rápido prestado pela Prefeitura de Votuporanga, equipe e aos socorristas: “Nosso carinho e solidariedade à família da vítima.”

As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.