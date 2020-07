Este belíssimo Cercará pousou na manhã de ontem (9) bem próximo à janela da Redação deste Jornal, que fica no 4º andar do Edifício Alpha Center – centro de Votuporanga. É natural que causou aquele susto pelo seu tamanho e pelas bicadas que ficou dando no vidro, mas deu tempo de sacar a câmera e registrar. (Foto Danilo Camargo)