Virologista da Famerp participa de lançamento do primeiro Observatório de Políticas Públicas

O pesquisador e virologista da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), Dr. Maurício Nogueira participou do lançamento do Observatório de Políticas Públicas. O evento aconteceu durante o IQC Day realizado no último sábado (23.jul), no Unibes Cultural, em São Paulo.

O Observatório é uma parceria do Instituto Questão de Ciência (IQC) com o Instituto Serrapilheira. Trata-se de uma plataforma inédita no Brasil dedicada a pesquisadores, gestores, jornalistas e quaisquer outros cidadãos que queiram entender o ecossistema de ciência e tecnologia brasileiro.

A cerimônia incluiu também uma roda de conversa sobre negacionismo científico com os jornalistas Leonardo Sakamoto e Natalia Pasternak, além do médico e cientista Dr. Drauzio Varella.

“A criação do Observatório é muito importante para entendermos melhor os problemas que envolvem a ciência e tecnologia no país. Além de ser uma grande ferramenta de debate, com temas relevantes para a sociedade”, ressalta Dr. Maurício Nogueira, virologista e pesquisador da Famerp.

Uma das áreas de atuação do Observatório é coletar e exibir dados. A plataforma vai contar com uma enciclopédia para esclarecer o jargão do direito orçamentário e as atribuições de cada órgão.

Além das análises e relatórios, um time de especialistas e jornalistas vão interpretar os últimos projetos de lei e cortes de verba e vão comparar com resultados de outros países.

O IQC é o primeiro instituto no país voltado para a defesa do uso de evidência científica na elaboração de políticas públicas.