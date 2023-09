VIOLÊNCIA – Mingau, do Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça em Paraty

Baixista e produtor musical, que faz parte do elenco fixo do programa “The Noite com Danili Gentili”, no SBT, é proprietário de uma pousada na cidade do litoral sul do Rio de Janeiro

O músico Rinaldo Olveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Ele completa 56 anos neste domingo, e é produtor musical e baixista do Ultraje a Rigor, banda que faz parte do elenco fixo do programa “The Noite com Danili Gentili”, no SBT.

A informação foi divulgada pelo vocalista da banda, Roger Moreira, nas redes sociais, e confirmada pela namorada de Mingau, Maira Cardoso ao SBT News. Na primeira publicação, ele disse que Mingau havia sido baleado na cabeça, estava em Paraty e pedia ajuda para encontrar um neurocirurgião. Horas depois, Roger afirmou que tudo o que era necessário foi conseguido, e Mingau já estava sendo atendido. Além disso, o artista pediu orações e pensamentos positivos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do músico e nem sobre as circunstâncias em que ele teria sido baleado.

Mingau é proprietário de uma pousada em Paraty. O músico nasceu em São Paulo no dia 3 de setembro de 1967, e integrou algumas das principais bandas do rock e punk paulistano como Ratos de Porão, 365, Olho Seco, Inocentes e, desde 1999, passou a integrar o Ultraje a Rigor.

(fonte SBT Interior)