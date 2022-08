Vinicius Marchese visita Votuporanga nesta sexta-feira 

Na agenda do candidato a deputado federal estão previstos encontros com lideranças políticas e estudantes.

O candidato a deputado federal por São Paulo, Vinicius Marchese, estará em Votuporanga na sexta-feira (26.ago). A passagem pela cidade será marcada por encontros com lideranças políticas e estudantes da região com quem Marchese discutirá sobre soluções para problemas vividos pela população da região.

Em campanha por uma vaga no Congresso Nacional, Vinicius – que é engenheiro e está presidente licenciado do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de São Paulo) – começa o dia com uma reunião com o deputado estadual Carlão Pignatari.

“Com a força da política, queremos conectar pessoas, boas ideias e projetos para solucionar problemas e criarmos cidades cada vez melhores para as pessoas”, destaca Vinicius que se diz convicto de que a política é um vetor de transformação que pode impactar a vida das pessoas, melhorar acessos e diminuir a desigualdade social.