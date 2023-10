Vini Jr volta ao time titular e Arana fica com vaga de Lodi contra a Venezuela 

Atacante, que ficou fora dos jogos de setembro por lesão, entra no lugar do agora cortado Raphinha. Já na lateral esquerda, opção de Diniz é pelo jogador do Atlético-MG.

Fernando Diniz comandou nesta terça-feira o primeiro treino com bola da seleção brasileira nesta data Fifa, visando os confrontos com a Venezuela e o Uruguai. Vini Jr e Guilherme Arana participaram da atividade entre os titulares e são as caras novas em comparação aos jogos de setembro.

Com todos os jogadores à disposição, a atividade aconteceu no início da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o treinador não fez mistério em relação ao time titular. Renan Lodi e Raphinha, cortados por lesão, são as baixas que dão lugar a Vini e Arana.

O Brasil deve encarar a Venezuela com Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison

Nas vitórias contra bolivianos e peruanos, Fernando Diniz repetiu a equipe e chegou a revelar em entrevistas que a sequência é importante no cenário de pouco tempo para trabalhar. O treinador mantém a coerência e agora só faz mudanças por desfalques, por mais que fosse esperado o retorno de Vinicius, ausente por lesão contra bolivianos e peruanos.

O treinamento teve a parte final aberta para o povo cuiabano. Cerca de cinco mil convidados fizeram a festa para Neymar, Vini e cia. O Brasil fará ainda mais um treinamento em Cuiabá antes do confronto com a Venezuela, quinta-feira, às 21h30, pela terceira rodada das eliminatórias. Na sexta-feira, a delegação embarca para Montevidéu, onde encara o Uruguai, terça-feira, às 21h, no estádio Centenário.

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026 com os mesmos seis pontos da Argentina, mas vantagem no saldo: 5 a 4. A Conmebol oferece seis vagas diretas para o Mundial e o sétimo colocado vai para a repescagem.

*Com informações do ge