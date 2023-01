Vini Jr é o único brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo 

Meio-campista inglês Jude Bellingham, de 19 anos, encabeça o ranking com valor de mercado estimado em R$ 1,2 bilhão; veja lista.

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o único brasileiro entre os dez jogadores mais valiosos do mundo. De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), Vini Jr ocupa a quarta colocação do ranking, com valor de mercado avaliado em 190,5 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão).

O jovem inglês Jude Bellingham, de 19 anos, encabeça a lista, com valor de mercado estimado em 208,2 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). O meio-campista do Borussia Dortmund foi o destaque da Inglaterra na Copa do Catar.

Phil Foden, do Manchester City, é o segundo mais valioso, podendo render ao clube inglês em uma eventual transferência 200,5 milhões de euros (R$ 1,15 bilhão). Vice-campeão da Copa do Catar, o craque francês Kylian Mbappé fecha o “pódio”, com valor de mercado avaliado em 190,7 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Veja a lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo: