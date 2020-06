Vilmar e Wartão confirmam R$750 mil para Votuporanga

O recurso trabalhado pelos vereadores é graças a emendas do deputado General Peternelli.

Os vereadores Wartão Santos (PSB) e Vilmar da Farmácia (MDB) receberam nesta quinta-feira (18/06) a notícia que deve ajudar na melhoria no setor da saúde. Eles foram informados pelo gabinete do deputado federal por São Paulo, General Roberto Peternelli (PSL), da liberação de R$ 750 mil em recursos via emendas parlamentares.

Segundo o deputado federal, serão R$ 500 mil para o Fundo de Saúde do município e R$ 250 mil para a Santa Casa de Votuporanga.

Wartão destaca que os recursos foram solicitados em viagens recentes a Brasília e foram liberados em momento oportuno por conta da crise causada pela pandemia da Covid-19, que tem sobrecarregado os serviços de saúde no município.

General Peternelli, destaca o vereador Vilmar Ferreira, “tem sido um dos parlamentares que vem ajudando Votuporanga na proposição de emendas parlamentares em favor da Santa Casa de Misericórdia e entidades assistenciais do município”.

O deputado é casado com a votuporanguense Maria Helena Pasini Pedroso Peternelli – e sempre está na cidade, onde mantém seus familiares.