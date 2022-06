Ville Hotel Gramadão doa moto 0km para a Casa da Criança 

A entrega do veículo aos representantes da entidade foi realizada pela gerente do Ville Hotel Gramadão, Silvia Dornelas.

Ao Diário, o empresário Valmir Dornelas comentou: “A ideia é incentivar mais os empresários a ajudar as entidades com doações. É um trabalho voluntário que a gente faz, e intenção é provocar essas pessoas de coração bom para ajudem cada vez mais, principalmente, nesse momento tão difícil, em que os preços dos produtos subiram muito; e essa entidade está ajudando muito a população com alimentação e tudo, então, se todo mundo ajudar um pouquinho não fica pesado para ninguém.”