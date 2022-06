Vila Carvalho: começa construção da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto 

Obra resultará na coleta e tratamento de 100% do esgoto do bairro rural.

Ter esgoto 100% coletado e tratado já começou a se tornar concreto para as famílias que moram na Vila Carvalho. A empresa contratada pela Saev Ambiental iniciou a construção da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto e segue com os trabalhos em ritmo acelerado.

A ECTE terá capacidade de tratar 100m³ de esgoto por dia, o que equivale ao atendimento de mais de 400 habitantes. “Dados da Secretaria de Planejamento indicam que cerca de 200 habitantes residem naquele bairro, então projetamos essa obra com o dobro da capacidade de tratamento considerando futuras ampliações neste número, já que aquela região está crescendo e recebendo, finalmente, infraestrutura necessária, como, por exemplo, saneamento básico”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Nesta fase do empreendimento, considerada a etapa de obra civil, a empresa executará a construção de toda a parte de alvenaria em geral como edificação, muros e estruturas de apoio para a Estação. Serão investidos cerca de R$ 495 mil com recursos próprios da Autarquia.

“Como é uma modalidade de estação compacta, um método que possui grande tecnologia, o tratamento ocorre dentro de tanques, assim o esgoto não fica exposto e conseguimos utilizar uma área de trabalho bem menor, diferente do sistema da ETE convencional que temos em operação para o tratamento de esgoto de Votuporanga, que opera pelo sistema australiano, através de lagoas de tratamento”, explicou o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira.

Etapa de instalação dos equipamentos

Assim que encerrar essa etapa de obra civil, outra empresa também contratada pela Saev Ambiental ficará responsável pela instalação de máquinas e equipamentos que serão responsáveis pelo início do funcionamento da Estação Compacta como, por exemplo, gradeamento e medidor de vazão do tratamento preliminar, bombas, reatores, decantador, sopradores, entre outros. A Estação também contará com Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Nesta etapa, o investimento foi de cerca de R$ 279 mil entre equipamentos e projetos.

A previsão é de que em 120 dias a obra esteja totalmente concluída e já em operação para que, finalmente, os moradores da Vila Carvalho possam contar com este serviço essencial para a saúde pública aguardado há mais de 100 anos.

A Estação Compacta de Tratamento de Esgotos fica em uma área de 1,2 mil m², doada por Lilian Louise Motta, em setembro de 2018, às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari” – VTG 060, na Vila Carvalho.