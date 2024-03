Vila América recebe Mutirão contra a Dengue neste sábado, das 7h às 13h

Na próxima semana, nas noites de terça-feira (12), quarta-feira (13) e quinta-feira (14), das 18h às 22h, aquela região receberá nebulização noturna.

Moradores dos bairros Vila América, Jardim Santo Antônio, Vila Zan, Vila Guerche, Recanto dos Esportes, Chácara Ferrari, Jardim Paraíso e Jardim Terras de São José serão visitados, neste sábado (9.mar), das 7h às 13h, pelos agentes de saúde no Mutirão contra a Dengue. O trabalho de orientação dos moradores e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti segue sendo intensificado nas áreas com maiores incidências da doença.

Na próxima semana, nas noites de terça-feira (12), quarta-feira (13) e quinta-feira (14), das 18h às 22h, estes mesmos bairros receberão nebulização noturna. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.