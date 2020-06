Vigilância Sanitária disponibiliza 0800 (Disk – Aglomeração) e já autua

A Vigilância Sanitária já autuou três bares em Votuporanga nesta semana, além de fechar uma reunião com 50 pessoas em um campo de futebol na Estrada do 27; proprietário do campo já foi identificado e autuado

Agora a Vigilância Sanitária dispõe de um plantão para atender e solucionar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, tais como, estabelecimentos comerciais, praças, igrejas, campos de futebol, casas de festas, entre outros.

Por meio do telefone 0800-771-8070, a população pode fazer denúncia anônima. O serviço conta com a importante parceria da Polícia Militar que atua em conjunto com os fiscais da Vigilância Sanitária para o atendimento das denúncias. Esse canal de atendimento é 24 horas, funcionando inclusive aos finais de semana, no período da noite e feriados.

Durante esta semana, a Vigilância Sanitária autuou três bares em Votuporanga, por permitir o consumo no local, gerando a aglomeração de pessoas. Além disso, aproximadamente 50 pessoas entre crianças, homens e mulheres estavam reunidos em um campo de futebol, localizado na Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi”, mais conhecida como a Estrada do 27. O proprietário da chácara foi identificado, notificado e receberá um auto de infração, que pode variar entre 100 a 5.000 UFM (Unidades Fiscais do Município), por descumprir os atos emanados pela Autoridade Sanitária e assumir possíveis danos à saúde pública. Ambos terão prazo máximo de 10 dias para recorrer das penalidades. Todas as pessoas que estiveram no local, foram orientadas para que permaneçam em isolamento.

Plantão de dúvidas do Coronavírus

O mesmo número 0800-771-8070 também atende ao plantão do Coronavírus (Covid-19) para que a população tire suas dúvidas, obtenha informações sobre o novo vírus e combata as fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas.