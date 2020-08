Vigilância Sanitária atende diversas denúncias de aglomeração de pessoas

No último final de semana, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o órgão atendeu ao chamado de 24 denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados. As principais denúncias ocorreram por conta de encontros, reuniões e festas realizadas em campo de futebol e bocha, bares e lanchonetes, residências, igrejas, praças, escola de línguas, casa de festas, zona rural, entre outros.

Para atender e solucionar essas denúncias relacionadas à aglomeração é necessário que o munícipe entre em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Outra possibilidade bastante eficiente para acessar ao órgão é por meio do site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), clicando no ícone “Fale com a Ouvidoria”, a população pode fazer a sua denúncia anônima, com a possibilidade de anexar até três fotos que comprovem a queixa. O processo é simples e consiste no preenchimento de um formulário, que pode ser feito de maneira anônima. O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão.

Cumprindo a recomendação contida nas medidas preventivas à disseminação do novo Coronavírus, a população também tem a opção de acionar o apoio da Polícia Militar pelo 190. Uma equipe da Atividade Delegada foi destacada para atender esse tipo de chamada e dispersar possíveis aglomerações de pessoas, 24 horas, incluindo feriados e finais de semana.

Plantão de dúvidas do Coronavírus

Contudo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça o telefone 0800-771-8070 do Coronavírus (Covid-19) para que a população tire suas dúvidas sobre os sinais e sintomas do novo vírus, obtenha informações e combata às fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas. O serviço gratuito é 24 horas e ofertado aos finais de semana e feriados, sob a coordenação de uma equipe multidisciplinar de Saúde, que monitora os casos suspeitos do Coronavírus no Município.