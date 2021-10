Vigilância Sanitária alerta sobre tentativa de golpe em estabelecimentos comerciais

Ação tem início com uma ligação telefônica de supostos funcionários da Vigilância Sanitária que solicitam número do whatsapp e encaminham um código, onde se concretiza o golpe.

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga alerta os comerciantes em geral sobre um tipo de golpe que estão tentando aplicar em estabelecimentos de diversas áreas, como, por exemplo, hotelaria, restaurantes e farmácias.

Segundo relatos de comerciantes, a forma de aplicação do golpe inicia-se com uma ligação telefônica onde os indivíduos se passam por funcionários da Vigilância Sanitária, se identificam e solicitam que o atendimento continue via whatsapp por onde eles encaminham um código, onde se concretiza o golpe.

É importante esclarecer que a Vigilância Sanitária de Votuporanga não realiza atendimentos via whatsapp e as fiscalizações ou inspeções de rotina são feitas presencialmente por fiscais ou servidores devidamente identificados. Em caso de tentativa de golpe, é importante registrar ocorrência junto à Polícia Militar.