Vigilância e PM atuam em combate a aglomerações

Operações estão sendo realizadas em bares e estabelecimentos com acúmulo de pessoas; intuito principal é orientar população e inibir aglomeração.

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio da Polícia Militar, tem realizado operações para combater aglomerações. Na noite desta quinta-feira (1/10), por exemplo, as equipes percorreram bares e estabelecimentos na região Sul da cidade e também a Praça São Bento. A operação segue durante este final de semana.

Durante as abordagens, os agentes orientam a população e atuam no sentido de dispersar aglomerações, no entanto, se necessário, são emitidas notificações e até multas em casos de reincidências.

A ação é importante já que Votuporanga ainda vive em meio à pandemia por Covid-19, porém, é fundamental que a população tenha consciência e faça sua parte, evitando locais com acúmulos de pessoas, mantendo distanciamento social, utilizando a máscara corretamente e fazendo uso das medidas de higiene necessárias.