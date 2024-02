VIDA MINHA, NOSSA VIDA

De repente, a criança grita: “mãe, são 7 horas… perdemos a hora. A correria começa logo cedo. A mãe, desesperada, cabelo para pentear e nem a escova de dentes pode usar. Motivo: estão atrasados para a escola. Uniforme, mochila, lanchinho… ah, pega na cantina que depois eu vejo o que faço, carro, portão, trânsito, portão quase fechando. Ufa! Deu tempo.

No retorno para casa a mãe pensa: “aquela bendita soneca no despertador… sempre acontece isso. Ah! Como eu queria ter uma manhã sem essa correria”.

A soneca, temporizador que dá mais 10 minutinhos de sono assim que o despertador toca, é um artificio recorrente em várias famílias.

São adultos sobrecarregados com essa vida agitada, muitos afazeres e o tempo que parece voar. São crianças e adolescentes que estão sem limites e dormindo além do horário. São jovens que aproveitam a noite para deslizarem seus dedos pelo celular vendo dancinhas e reels variados porque estão ansiosos e nem sabem disso.

A vida frenética colocou na vida de todos “o modo turbo”. Temos que dar conta de mil afazeres e ainda satisfazer a vontade de fazer nada. Esse nada ocupa um tempo precioso do descanso e, consequentemente, da preparação do corpo para o próximo dia.

E nessa prática corriqueira, corpos cansados e mentes atribuladas seguem o curso, deixando de aproveitar as coisas mais básicas do dia, mas, principalmente, a alegria que é acordar e agradecer por mais um dia de vida.

Parece clichê. Aliás, sou “dona” dos clichês. Acontece que, quanto mais o tempo passa, mais percebo que velhos ensinamentos são cada vez mais úteis e verdadeiros.

Ao acordar pela manhã, agradeça por mais um dia de vida.

O café da manhã é a refeição mais importante do dia, por isso coma bem.

Deixe suas coisas previamente arrumadas no dia anterior, assim economizará tempo e decisão.

Cumpra seus horários rigorosamente. Responsabilidade e comprometimento são virtudes que se deve ter e o seu nome é seu bem mais precioso. Cuide dele.

Jantares devem ser feitos à mesa e com a família reunida, assim os laços são estreitados, adultos renovam seus votos e crianças crescem em um ambiente edificante.

Assistir à TV só pode por duas horas e, no máximo até às 20 horas, com exceção para os finais de semana, quando a família pode (e deve) se reunir para assistir a um bom filme.

Durma com as galinhas. O corpo humano não foi feito para viver sob luz artificial. Quem vive com iluminação intensa e constante são frangos que precisam se desenvolver rapidamente para serem abatidos.

Nunca durma brigado. O casal deve resolver todas as pendências durante o dia. Se não foi possível, “resolva” à noite, mas resolva.

Enfim, são tantos clichês que podemos estender essa lista por muitas e muitas páginas, mas a verdade é que estamos indo na contramão da paz, calmaria e felicidade.

A pergunta que fica é: POR QUÊ? O que ganhamos atropelando o tempo e os momentos para algo que nem sabemos o que é. Estamos correndo numa roda infinita, fechados em uma gaiola que nós mesmos fechamos e jogamos a chave fora.

Viva a vida. Aproveite cada momento. Curta sua família e amigos. Cada coisa te seu tempo e sua hora. Não adianta remar contra a maré.

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do Piconzé Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.