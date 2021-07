Vice-governador Rodrigo Garcia visita obra em Votuporanga neste sábado

Agenda será acompanhada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, em continuidade à compromissos em municípios da região noroeste do Estado.

O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), cumpre agenda neste sábado (24) em São José do Rio Preto, Fernandópolis, Parisi, Votuporanga e Neves Paulista, onde inaugura Creche Escola e sede de companhia da Polícia Militar e faz anúncios de obras, repasses e convênios do meio ambiente, da habitação, da agricultura, de infraestrutura e de logística. Rodrigo Garcia também entrega vouchers do programa Alimento Solidário.

Nesta agenda, Rodrigo Garcia estará acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB); e, em passagem por Votuporanga, já no período da tarde, está programada uma vistoria nas obras de recuperação das pontes da Rodovia Péricles Bellini (SP-461); de onde devem seguir para Neves Paulista.

Essa é segunda visita oficial do vice-governador do Estado a Votuporanga em menos de 30 dias, pois no mês passado Rodrigo Garcia esteve na cidade, em um evento que discutiu a proposta para criação da Microrregião Grandes Lagos, unidade regional a partir das Regiões de Governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.