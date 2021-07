Vice-governador anuncia R$ 7,5 milhões para Votuporanga, além de inclusão da cidade no programa Cidade Legal 

Recurso foi conquistado pelo deputado estadual Carlão Pignatari e destinado para infraestrutura, que inclui recapeamento na cidade; visita de Rodrigo Garcia aconteceu no último sábado.

Votuporanga recebeu na tarde do último sábado (24) a visita do vice-governador Rodrigo Garcia, que promoveu a vistoria do início de obras de recuperação da Rodovia Péricles Bellini e assinou a autorização para os programas Estrada Asfaltada e Recuperação de Vicinal. Durante o encontro, acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo Carlão Pignatari, Rodrigo anunciou o investimento de R$7,5 milhões para o município.

Do recurso conquistado pelo deputado Carlão Pignatari, R$6 milhões serão destinados para o maior programa de recapeamento de Votuporanga e R$1,5 milhão para início das obras de revitalização da av. Emílio Arroyo Hernandes. “É mais uma importante conquista para a nossa cidade. Nesta segunda-feira, já me reuni com as equipes responsáveis por esses projetos, para que iniciemos os trabalhos o quanto antes, analisando, por exemplo, o estudo das ruas que precisam de recapeamento”, comemorou Seba. Em breve, a Prefeitura de Votuporanga anunciará os locais que receberão a melhoria.

Seba também comentou sobre a avenida Emílio Arroyo Hernandes. “É nosso compromisso de governo a revitalização dessa avenida que liga a zona norte às demais regiões da cidade. Com isso, valorizaremos ainda mais essa região e criaremos novos espaços de convivência para a população, além da criação de vagas de estacionamento”.

Também no sábado, em São José do Rio Preto, o prefeito Jorge Seba participou de um encontro com Rodrigo Garcia, que anunciou a inclusão de Votuporanga no programa Cidade Legal. A iniciativa foi criada pelo governo de São Paulo em 2007, com o objetivo de auxiliar os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei, disponibilizando aos municípios uma equipe profissional multidisciplinar de alta qualidade e reconhecimento técnico. A equipe realiza diversos serviços. Dentre eles, capacitação do corpo técnico municipal, análise, estudo e aprovação dos projetos de regularização apresentados.