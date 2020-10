Viatura da Polícia Militar capota em Santa Fé do Sul  

Na manhã desta segunda-feira (5), um capotamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado no km 110, da Rodovia dos Barrageiros (SP-595), em Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com informações, a viatura trafegava pela referida pista, quando um outro condutor teria adentrado a via sem os cuidados necessários, o que forçou o policial a realizar uma manobra a fim de evitar o acidente, contudo perdeu o controle de direção e resultou no capotamento.

Conforme apurado, na viatura estava o comandante da PM no município, que sofreu apenas escoriações leves, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros ainda no local dos fatos.

A pista funcionou no sistema PARE e SIGA até a retirada da viatura.