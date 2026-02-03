Viagens no Carnaval para Noroeste Paulista devem ter gasto médio entre R$1 mil e R$4 mil

Pesquisa do Sebrae-SP revela perfil do consumidor no Carnaval e número de pequenos negócios beneficiados pela data.

A pesquisa “Carnaval 2026 – viagens e turismo”, realizada pelo Sebrae-SP, revela que neste Carnaval a maioria dos consumidores que pretendem viajar (cerca de 55%) devem gastar entre R$1 mil e R$ 4 mil. Esse valor inclui as despesas como locomoção, alimentação, hospedagens e passeios.

A maioria dos moradores de São Paulo, que deverá viajar, pretende realizar as viagens dentro do próprio estado (70%), sendo o litoral o destino mais citado (49%). O feriado também deve beneficiar cerca de 183 mil pequenos negócios do estado de São Paulo, sendo 85,8 mil MPEs e 97 mil de MEIs.

Para o consultor do Sebrae-SP Pedro João Gonçalves, o Carnaval é muito mais do que uma festa: trata-se de um motor econômico para quem empreende, pois representa visibilidade, fluxo de caixa e a chance de testar novos produtos e estratégias em um ambiente de alta demanda.

“Sem dúvidas é uma data que deve ser tratada de forma estratégica para os pequenos negócios. Além de ser um dos maiores eventos culturais do país, o Carnaval impulsiona o consumo em setores como alimentação, bebidas, moda, turismo, transporte, beleza e economia criativa. Para as micro e pequenas empresas é uma oportunidade concreta de aumento de faturamento em curto prazo, além da conquista de novos clientes”, destaca o consultor.

A viagem familiar é o estilo mais citado na pesquisa, com 40% dos respondentes. A existência de uma programação para o Carnaval contribui para a escolha do destino: 64% irão para bloquinhos de rua; 27% irão em desfiles de escolas de samba e 24% para festas temáticas.

Com relação ao planejamento da viagem, 50% destacaram que organizam tudo com antecedência. O preço é o atributo mais considerado nesta decisão (35%), seguido pela qualidade dos serviços (33%) e limpeza, organização e conforto das instalações (29%).

Ainda de acordo com o levantamento, 55% planejam gastar mais do que o ano anterior, sendo que 41% destes pretende gastar mais de 5% a 10% do que no ano anterior. Por outro lado, 15% vão gastar menos do que o ano anterior e 30% pretendem manter os gastos no mesmo nível de 2025.

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Carnaval 2026 – viagens e turismo” foi elaborada a partir de duas sondagens. A sondagem com consumidores, pessoas físicas, foi realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting do Brasil. O levantamento foi realizado entre 5 e 18 de janeiro de 2026. A segunda sondagem, com a opinião dos empreendedores, foi realizada por telefone. Essa sondagem é um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade.

Vitrine no Noroeste Paulista

Na região Noroeste Paulista, há eventos consolidados que surgem como exemplos práticos do impacto econômico apontado pela pesquisa. É o caso de Votuporanga, onde o Oba Festival transformou o Carnaval em alta temporada para o comércio local.

A rede hoteleira, com cerca de mil leitos, já registra mais de 95% de ocupação, com expectativa de lotação máxima. Imóveis para locação por temporada também entraram na rota dos visitantes.

Além da hospedagem, o comércio deve operar em horário estendido. A Associação Comercial de Votuporanga estima aumento nas vendas e nas contratações temporárias.