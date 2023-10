Viagem Literária promove oficina e bate-papo com escritora nesta terça-feira

Objetivo é proporcionar ao público experiência de produção textual, além de estimular a formação de novos leitores e fortalecer os vínculos entre as bibliotecas e a população local.

Em continuação à 15ª edição do programa Viagem Literária, Votuporanga recebe, nesta terça-feira (17.out) o módulo Oficinas e Encontros com Escritores. Às 14h, terá a oficina “Do poema à poesia”, na Biblioteca Municipal “Castro Alves” que fica no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. E, às 19 horas, terá um bate-papo com a escritora Nina Rizzi, na sala do Cinema Cultural, no mesmo prédio. As atividades são gratuitas e abertas a qualquer pessoa interessada.

O Viagem Literária é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga.

Nina Rizzi

Oficina: Do poema à poesia

Poeta, tradutora, pesquisadora, professora e editora. Formada em História e mestra em Literatura Comparada. Autora de Tambores pra n’zinga, Sereia no copo d’água, Caderno-goiabada e do infantil A melhor mãe do mundo, entre outros livros. Tem poemas, textos e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias no Brasil, Portugal, Suécia, Argentina, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos, Moçambique e Angola, além de curadoria e participação em diversos festivais e eventos artísticos e literários.