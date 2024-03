Via Cruz a Encenação da Paixão e Morte de Cristo Retorna em Tanabi: Tradição e Fé em Foco

No próximo dia 29 de março, às 19 horas, o parque Eco Turismo Jamil Salomão, em Tanabi, será palco de um dos eventos mais emblemáticos da região: a encenação da Paixão e Morte de Cristo. Após um hiato de cinco anos devido à pandemia de COVID-19, a comunidade local se prepara para reviver os últimos dias de Jesus antes da crucificação.

Com mais de 100 pessoas envolvidas, entre atores, organizadores e equipe técnica, a Via Cruz é um espetáculo que faz parte do calendário cultural de Tanabi desde 2001, tendo interrompido suas atividades em 2006, retomando em 2012, e agora, após a pausa imposta pela pandemia, retorna em 2024.

Considerada a maior encenação a céu aberto da cidade e a segunda maior da região noroeste paulista, o evento atrai um grande público a cada ano. Em 2019, aproximadamente 10 mil pessoas testemunharam a representação dos momentos finais de Jesus, conforme relatado pela Polícia Militar.

A Paróquia São João Batista e São Cristóvão, idealizadora do projeto, está otimista em relação à participação do público neste ano. Para o pároco Jamil Serafim de Paula, a Via Cruz não apenas enriquece as celebrações da Semana Santa, mas também se estabeleceu como um importante evento cultural para a cidade.

“É com grande alegria que retomamos a encenação da Via Cruz em Tanabi. Além de ser uma tradição religiosa que enriquece nossa Semana Santa, é uma oportunidade única de evangelização, onde podemos apresentar para as pessoas o maior ato de amor pela humanidade”, afirma o Padre Jamil.

Com expectativas de uma participação ainda maior da comunidade, a encenação promete emocionar e fortalecer os laços de fé e união entre os habitantes de Tanabi e região.

Siga-nos nas redes sociais: @viacruztanabi