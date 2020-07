Vexame no Morumbi: São Paulo perde para o Mirassol e está fora do Paulistão

Tricolor chega a estar dois gols atrás, consegue o empate ainda no primeiro tempo, mas leva o terceiro na etapa final. Tigre ficou sem 18 jogadores durante a paralisação.

Noite terrível

O primeiro vexame das quartas de final do Campeonato Paulista já está na conta do São Paulo. Em uma péssima atuação no Morumbi, o Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, nesta quarta-feira, e está eliminado do estadual. O Mirassol teve a saída de 18 jogadores durante a pandemia de coronavírus, remontou o elenco às pressas e agora espera pelo adversário nas semifinais.

Os gols

O primeiro tempo já indicava que a noite seria do Mirassol. Aproveitando a sonolência do São Paulo, o Tigre chegou a abrir 2 a 0, gols de Zé Roberto, mas o Tricolor empatou em lances seguidos, com Pablo e Vitor Bueno. Na etapa final, em uma saída atrapalhada de Tiago Volpi, Daniel Borges pegou de primeira e marcou o terceiro.

Jejum sem fim

A eliminação amplia o jejum de títulos do São Paulo no Campeonato Paulista. O último foi obtido em 2005, antes das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes. O Tricolor não é campeão desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana.

Primeiro tempo

O Mirassol tirou proveito da má atuação do São Paulo no Morumbi. O Tricolor ficou com a bola, trocou passes, mas voltou a apresentar a mesma lentidão para furar o bloqueio rival. Além disso, exagerou nos cruzamentos para a área. Pior, viu Zé Roberto aproveitar as chances aos 19 e aos 31 minutos para abrir 2 a 0 no placar. A equipe de Fernando Diniz, então, acordou. Mesmo sem apresentar um grande futebol, conseguiu o empate rapidamente. Aos 35 minutos, Pablo descontou. No minuto seguinte, Vitor Bueno, com um belo chute de fora da área, empatou.

Segundo tempo

Diniz trocou Juanfran por Igor Vinícius no intervalo, mas o São Paulo não melhorou. O time continuou com a bola no campo de ataque e pouco produziu. O melhor que conseguiu foi um cruzamento errado de Igor Gomes que acertou o travessão. Helinho entrou na vaga de Pato e também nada acrescentou. Só ao 33 minutos Hernanes e Everton foram a campo nos lugares de Igor Gomes e Bruno Alves. E quem marcou em seguida foi o Mirassol. Volpi saiu errado, trombou em Arboleda, e a bola sobrou para Daniel Borges pegar de primeira e fazer um belo gol. Os minutos finais foram de uma tentativa desesperada do São Paulo de empatar. Sem qualquer organização, apenas com bolas cruzadas. A vaga, com justiça, é do Mirassol.