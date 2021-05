Vestibulinho 2021 da ETEC de Votuporanga está com inscrição aberta até o dia 2 de junho

São três opções de cursos técnicos gratuitos; Processo Seletivo será mediante análise do histórico escolar.

As inscrições para o Vestibulinho 2021 da Escola Técnica Estadual “ETEC Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até às 15h do dia dois de junho.

Os cursos, gratuitos, serão realizados no segundo semestre e, ao todo, possuem 120 vagas divididas igualmente entre três opções, sendo 40 para Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e 40 para Técnico em Zootecnia, ambos no período noturno e outras 40 para Técnico em Turismo, pelo modo Ensino a Distância (EAD).

Os interessados deverão preencher as informações solicitadas no site e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$19,00. Seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, o Processo Seletivo desse ano não será por meio de exame, mas mediante análise do histórico escolar do candidato.

Para mais informações, o horário de atendimento é das 8h às 11h30. A ETEC fica localizada na Rua Ceará, nº4360, bairro Patrimônio Velho e o telefone é o (17) 3421-3112.