Véspera de Natal: comércio atende até às 16h nesta sexta-feira 

Na reta final para o Natal, supermercados facilitam as compras até às 19h.

A véspera de Natal, nesta sexta-feira (24), a corrida para garantir os presentes movimenta as lojas de Votuporanga/SP, e esse último prazo se esgota às 16h, principalmente na maioria das lojas do comércio.

A ‘maratona de Natal’ do comercio de Votuporanga vem desde o último dia 10, quando as lojas passaram a funcionar em horário estendido, abrindo as portas às 9h e abaixando-as apenas às 22h, de segunda a sexta-feira, e funcionando das 9h às 18h aos sábados; essa medida vigorou até ontem (23), com apoio da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) – que está com a ‘Campanha Natal para Todos’ que sorteará com maior prêmio um carro 0km, além de seis vales-compras no valor de R$ 500,00, 12 vales-compras no valor de R$ 300,00 e 19 vales-compras de R$ 150,00.

Para aqueles que ainda pretendem garantir os produtos para a ceia de Natal, os supermercados terão horário especial hoje e estarão fechados no sábado (25). As unidades do Porecatu e do Santa Cruz funcionam até às 19h, enquanto o Proença fica aberto até às 19h, o Amigão atende até às 19h, já o Muffato fecha às 18h.

Semana do Ano Novo

Já para a semana do Ano Novo, de segunda a quinta as lojas do comércio atenderão das 9h às 18h. Já na sexta-feira (31) das 9h às 16h, e no sábado (1º) os estabelecimentos estarão fechados.