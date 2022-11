Vereadores visitam frigorífico avícola de Votuporanga  

Uma comitiva composta por parlamentares e representantes da Saev Ambiental esteve no local após reclamações de mau cheiro.

Após receber várias reclamações em relação ao mau cheiro exalado pelo frigorífico avícola Frango Rico, o vereador Jura (PSB) solicitou reunião com diretores da empresa para levar as queixas e verificar os motivos de tal problema e possíveis soluções. O diretor-presidente do frigorífico, Júnior Pignatari abriu sua agenda para receber no mesmo dia, os representantes da Câmara Municipal de Votuporanga e Saev Ambiental.

Uma comitiva integrada pelos vereadores Jura e Daniel David (MDB), além de representantes da SAEV Ambiental, o superintendente Gustavo Gallo e o adjunto, Luciano Passoni.

Os visitantes foram recebidos pelo gestor da empresa que se colocou à disposição para ouvir as demandas. Jura agradeceu a abertura da empresa e fez explanação sobre o motivo que levou a formular o pedido de diálogo.

Após a recepção, Júnior Pignatari detalhou todo o processo do frigorífico e da expansão de atividades da empresa, que em breve completará o ciclo da cadeia que consiste na cria de matrizes, incubadora de ovos, produção de pintinhos e engorda. A comitiva foi convidada para “in loco” percorrer toda a estrutura do frigorífico, em especial o filtro biológico, que foi danificado e é o causador do mau cheiro que vai para os bairros vizinhos.

O gerente geral de manutenção, Anderson Alves de Souza, responsável pelo filtro biológico, informou que o equipamento foi danificado em 70% e que as obras de recuperação devem ser concluídas neste fim de semana, voltando a operar normalmente a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de novembro.

O gerente informou ainda que serão necessários 400 metros cúbicos de cavaco de madeira a ser utilizados para filtragem dos gases provenientes da hidrolização dos derivados de frango.

A direção do frigorífico informou que o filtro foi totalmente restaurado nesta sexta-feira, e está funcionando normalmente e ainda se colocou à disposição para eventuais questionamentos.