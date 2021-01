Vereadores tomam posse em Votuporanga; Serginho da Farmácia é eleito presidente da Câmara 

As maiores bancadas são do MDB, PODEMOS e PSDB, com 3 vereadores cada uma. Já o DEM tem 2; PSB, PSD, Patriota e PTB conseguiram uma cadeira cada.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP recebeu oficialmente nesta sexta-feira (1º), os 15 parlamentares que assumiram o cargo para a legislatura 2021-2024, prometendo sob juramento “exercer com dedicação e lealdade seu mandato de vereador(a), respeitando a Lei e promovendo o bem-estar do Município”.

O primeiro ato da Casa de Leis foi definir a Mesa Diretora e por 9 votos a 6 ficou estabelecido que o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), irá comandar o Legislativo votuporanguense pelo próximo biênio, 2021/2022.

A disputa pela função na Câmara também foi pleiteada por Chandelly Protetor (Podemos) e, definida após intensas negociações nos bastidores.

Em seu primeiro discurso como presidente da Casa, Serginho da Farmácia, afirmou “tenho um carinho muito especial por todos os vereadores, independente de quem confiou o seu voto em mim ou não. Nós somos todos uma família trabalhando pela cidade. Estarei aqui para ouvir a todos e fazer uma Câmara participativa”.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Votuporanga

Presidente – Serginho da Farmácia, do PSDB, tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comerciante e tem ensino médio completo. Com patrimônio declarado de R$ 44.000,00.

1° Vice-Presidente – Chandelly Protetor, do Podemos, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 87.126,94.

2º Vice-Presidente – Valdecir Lio, do MDB, tem 59 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Com patrimônio declarado de R$ 85.295,58.

1º Secretário – Thiago Gualberto, do PSD, tem 38 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de professor de ensino fundamental e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 216.000,00.

2ª Secretária – Jezebel Silva, do Podemos, tem 58 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de dono de casa e tem ensino fundamental completo. Não declara nenhum bem como patrimônio.

3ª Secretária – Sueli Friósi, do PTB, tem 56 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de enfermeira e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 238.862,85.



Demais pares:

Osmair Ferrari, do PSDB, tem 57 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comerciante e tem ensino médio completo. Com patrimônio declarado de R$ 78.808,39.

Professor Djalma, do Podemos, tem 41 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 122.961,99.

Emerson Pereira, do PSDB, tem 37 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de pedagogo e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 501.832,96.

Jura, do PSB, tem 61 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de professor de ensino médio e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 213.000,00.

Cabo Renato Abdala, do Patriota, tem 41 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 340.500,00.

Daniel David, do MDB, tem 45 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de gerente e tem ensino médio completo. Não declara nenhum bem como patrimônio.

Nilton Santiago, do MDB, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Com patrimônio declarado de R$ 150.568,89.

Meidão, do DEM, tem 79 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público civil aposentado e tem ensino fundamental completo. Com patrimônio declarado de R$ 92.091,82.

Missionária Edinalva Azevedo, do DEM, tem 45 anos, é casada e tem ensino médio completo. Com patrimônio declarado de R$ 124.884,90.

*Fotos: Câmara Municipal de Votuporanga