Vereadores se reúnem na Alesp com deputados e apresentam reivindicações 

Pelo menos cinco deputados receberam pedidos de auxílio nas áreas como infraestrutura e social.

Na última semana, um grupo de vereadores de Votuporanga/SP esteve em audiência com deputados estaduais na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em busca de recursos financeiros para o município.

Os vereadores professor Djalma Nogueira (Podemos), Jezebel Silva (Podemos) e Missionária Edinalva Azevedo (UB) visitaram os gabinetes dos parlamentares do Estado e apresentaram diversas reivindicações.

Em audiência com o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), os vereadores pediram emenda parlamentar para aquisição de playground adaptado voltado para crianças portadoras de deficiência especial no Parque da Cultura.

Para os vereadores, a concretização desse projeto será o começo de uma caminhada que fará com que crianças com deficiências possam brincar juntas com outras sem deficiência, pois em muitas vezes, os parques infantis são o primeiro espaço onde essas crianças começam a aprender e explorar a sua socialização.

Aos deputados estaduais Márcio da Farmácia (Podemos), Murilo Félix (Podemos), Ataíde Teruel (Podemos) e Altair Moraes (Republicanos), os vereadores apresentaram reivindicações pedindo recursos financeiros no valor de R$ 150 mil visando melhorar a infraestrutura da Entidade Assistencial Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga – IDAV, visto que, a mesma presta relevante serviço para a cidade no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.

Os vereadores também reivindicaram recursos na ordem de R$150 mil para custeio de obras de infraestrutura urbana do município.

Ao deputado estadual Murilo Félix, os vereadores pediram emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a instalação de um playground e uma academia a céu aberto em Votuporanga. O mesmo pedido foi apresentado ao deputado estadual Ataíde Teruel.