Vereadores se reúnem com prefeito Jorge Seba e discutem investimentos para zona norte

No gabinete do chefe do Executivo municipal estiveram o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, Valdecir Gomes Lio e professor Djalma Nogueira.

Na manhã desta segunda-feira (30), vereadores se reuniram com o prefeito Jorge Seba (PSDB), em seu gabinete para discutirem investimentos e melhorias para a zona norte de Votuporanga/SP.

Durante a reunião, os vereadores: Serginho da Farmácia (PSDB) – presidente da Câmara; Valdecir Lio (MDB) e professor Djalma Nogueira (Podemos), debateram com o chefe do Executivo Municipal o andamento das obras da sala de exames de imagem do Mini-Hospital do bairro Pozzobon.

Esse investimento faz parte do plano de governo da atual administração municipal.

Os parlamentares também discutiram sobre outras obras e investimentos que serão empregados na região norte de Votuporanga.