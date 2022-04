Vereadores se reúnem com grupo de professores na Câmara 

Profissionais da educação apresentaram reivindicações para melhorias do serviço. Parlamentares afirmaram que darão prosseguimento ao pleito ouvindo o secretário municipal de Educação, Marcelo Batista.

Um grupo de educadores infantis da rede municipal de ensino se reuniu com os vereadores na tarde da última segunda-feira (4.abr), no plenarinho da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, para apresentar reivindicações para melhorias do serviço da categoria.

Entre as solicitações expostas pelos educadores municipais, estão a falta de professores na rede municipal de ensino; segundo o grupo, em vários momentos precisam ficar com mais de uma turma por falta de professor, além de que alguns técnicos ficariam em salas regulares, mesmo que para a Secretaria Municipal de Educação, não recebem como professores do magistério.

Outro ponto discutido é sobre o excesso de faixa etária por turma, com desigualdade nas idades, os educadores apontaram que o ideal seria dividir turmas por idade ou idades próximas. Além disso, apontaram a necessidade de espaço suficiente para suporte do tempo integral, já que segundo os profissionais, atualmente, as crianças e professores/técnicos são “colocados” em pátios e outros espaços inadequados para a realização das aulas.

De acordo com os professores, o projeto de tempo integral funciona 8 horas por dia e a carga horária do técnico é de seis horas diárias. “Sendo que, os superiores dizem que essa regra segue o edital, porém, no mesmo não consta 6 horas diárias e sim “30 horas semanais”, destacou o grupo.

Os vereadores receberam as reivindicações e afirmaram que darão prosseguimento ao pleito ouvindo o secretário municipal de Educação, Marcelo Batista, para entender as demandas solicitadas pelo grupo.