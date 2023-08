Vereadores recebem visita do Conselho de Pastores

Presidente da Câmara e Bancada Evangélica recepcionaram à diretoria do Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga).

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, Daniel David (MDB), e vereadores que compõem a Bancada Evangélica receberam na tarde desta quinta-feira (10.ago), a visita da diretoria do Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga).

Na ocasião, o presidente do Copaev, pastor Adhemar Siqueira, entregou de forma oficial, convite aos vereadores para prestigiarem o evento em comemoração ao Dia do Evangélico, no próximo dia 25, que acontecerá na Concha Acústica da cidade.

O evento marca também a gravação de um clipe musical da cantora gospel Renata Marin e o ministério internacional Oasis Ministry.

Após a entrega do convite, o presidente da Câmara entregou ao pastor Adhemar Siqueira, um ofício colocando a tribuna livre da Casa de Leis, na sessão ordinária do próximo dia 21 (segunda-feira) para convidar a população e vereadores para o evento na Concha Acústica.

Daniel David e os demais vereadores agradeceram a visita e confirmaram suas presenças no evento. Ao final, o grupo de pastores orou pelos vereadores e pela Casa de Leis. “É muito edificante receber líderes cristãos que, através de suas palavras nos confortam e as orações trazem um momento de paz e reflexão a todos nós”, destacou Daniel.